Бердыев прокомментировал поражение от "Ахмата"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев подвёл итоги матча 11-го тура чемпионата России против "Ахмата".

"Игра шла до первой ошибки. К сожалению, ошибку сделали мы в простой ситуации. То, что в матче был забит только один гол, объясняется плотностью игры и обороной обеих команд" - сказал Бердыев.

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