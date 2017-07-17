Бердыев прокомментировал поражение от "Краснодара"
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев подвёл итоги матча первого тура чемпионата России против "Краснодара".
"В центре мы не смогли наиграть состав. Но во втором тайме прибавили и выровняли игру. В целом есть удовлетворение от желания ребят. Они знают, что делать и как. Но времени прошло ещё мало. Некоторые ребята не в очень хорошем функциональном состоянии из-за травм" - сказал Бердыев.
Не пропустите видеообзор матча "Рубин" - "Краснодар". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|ЦСКА Москва
|1
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|1
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|3
|Краснодар
|1
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|Уфа
|1
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|Ахмат
|1
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|Ростов
|1
|1
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|Урал
|1
|1
|8
|Рубин
|1
|0
|9
|Анжи
|1
|0
|10
|Арсенал Тула
|0
|0
|11
|Динамо Москва
|0
|0
|12
|Локомотив Москва
|0
|0
|13
|Спартак Москва
|0
|0
|14
|Амкар
|1
|0
|15
|Тосно
|1
|0
|16
|СКА Хабаровск
|1
|0