Бердыев прокомментировал поражение от "Зенита"

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Бердыев прокомментировал поражение от "Зенита"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался после матча второго тура чемпионата России против "Зенита".

"В целом в обороне есть улучшения, хотя есть проблемы в позиционном нападении. Но мы движемся к этому. Была боязнь потери концентрации на последних минутах, что и произошло. Мне нужно ещё немного времени. Я вижу позитивные моменты, отношение ребят. У нас всё будет нормально в ближайшее время" - сказал Бердыев

Не пропустите видеообзор матча "Зенит" - "Рубин". | http://soccernews.ru

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