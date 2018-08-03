Бердыев прокомментировал травму Азмуна

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал травму форварда своей команды Сердара Азмуна.

"Азмуну нанесли умышленный удар в бедро - всё синее, и жёлтой карточки за это нет. То же самое в начале матча - сносят, а никаких наказаний нет. Сразу давать так играть сопернику в грубый футбол. Ладно бы в жёсткий, но если это умышленно грубо, а они жёлтую не дают" - сказал Бердыев.

Напомним, что Азмун покидал поле на носилках - его заменил Александр Бухаров. | http://soccernews.ru