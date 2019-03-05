Бердыев прокомментировал уход из команды тренера вратарей

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Бердыев прокомментировал уход из команды тренера вратарей

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, что думает об уходе из команды тренера вратарей Виталия Кафанова.

"Виталий Витальевич мне как младший брат. Я не рассматриваю его как коллегу, потому что так долго знаем друг друга. Я помню даже, как он у Валерия Непомнящего в воротах играл.

За все эти годы есть только чувство благодарности за его работу. Не нужно много говорить, достаточно просто посмотреть на тот список высококлассных вратарей, которых он вырастил. Он действительно в них душу вкладывает.

Решение есть решение, он все равно останется для меня младшим братом. Мы всегда друг друга поддержим. Уверен, что еще вместе поработаем не один год", - сказал Бердыев.

Напомним, сегодня, 5 марта, стало известно, что после 13 лет работы в "Рубине" Кафанов ушел из казанского клуба.

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