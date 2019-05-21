Бердыев прокомментировал возможность возглавить сборную России

Теги рубинкурбан бердыевроссиястанислав черчесов

Бердыев прокомментировал возможность возглавить сборную России

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев ответил на вопрос о своём отношении к работе со сборной России.

"Я уже говорил, что было предложение по сборной, и я согласился, но выбрали Черчесова, и он достаточно хорошо проводит этот период. Для каждого тренера работа в сборной - это дело чести", - сказал Бердыев.

Напомним, что 66-летний специалист с высокой долей вероятности летом покинет "Рубин".

Интерес к Бердыеву, по данным российской прессы, проявляют "Сочи" и московское "Динамо".

Не пропустите: Бердыев отказался профинансировать переходы Еременко и Попова в "Рубин" из своей зарплаты. | http://soccernews.ru
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