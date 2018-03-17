Бердыев против Карреры: "Рубин" в центральном матче тура принимает "Спартак"

"Рубин" – "Спартак"

Стадион: "Казань-Арена" (Казань)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Одним из центральных матчей 23-го тура чемпионата России будет поединок, который пройдет в столице Татарстана между "Рубином" и московским "Спартаком". В этой паре фаворитом, на первый взгляд, выступает столичная команда, которая пока еще ведет "золотую" гонку с рядом конкурентов. Однако стоит обратить внимание на то, что в гостях "красно-белые" имеют далеко не лучшую статистику, тогда как команду Курбана Бердыева можно назвать домашней командой. К тому же "рубиновые" проведут первый матч весенней части чемпионата на родной арене.

"Рубин" после 22-х сыгранных туров в РФПЛ находится на восьмой строчке в таблице, имея 27 очков в активе. В зимнее межсезонье казанская команда хорошо укрепила свой состав, теперь перед "рубиновыми" стоит задача побороться за 6-е место в дивизионе, которое может стать лигоевропейским. Впрочем, подопечные Бердыева еще не решили задачу сохранения прописки в элите российского футбола, ведь до зоны переходных игр всего-то 4 очка. Так что мотивация у игроков "Рубина" добыть очки должна просто зашкаливать.

В прошлом туре казанцы обыграли в номинально гостевом матче "Тосно" со счетом 1:0. Единственный гол забил Вячеслав Подберезкин на 75-й минуте. "Рубин" не проигрывает в Премьер-лиге три матча подряд, набрав в них семь очков из девяти возможных, хотя перед этим не побеждал шесть поединков кряду. Команда очень мало забивает: после крупной победы над "Анжи" со счетом 6:0 (19.08.2017) за 15 матчей чемпионата подопечные Курбана Бердыева забили лишь восемь голов, три из которых в ворота аутсайдера чемпионата "СКА-Хабаровск". У себя дома Рубин выиграл всего один из шести последних матчей, как раз у дальневосточных "армейцев", а в остальных пяти встречах он не забивал.

Действующий чемпион России в текущем сезоне желает подтвердить свой титул, но это сделать будет крайне сложно, так как минусовый гандикап между "народной командой" и "Локомотивом" составляет восемь очков. На выезде "красно-белые" отыграли 11 матчей, в которых сумели победить лишь трижды при двух поражениях.

В прошлом туре "Спартак" обыграл на своем поле "СКА-Хабаровск" с минимальным счетом 1:0. Нанеся по воротам соперника три десятка ударов, решающий гол чемпион забил только на 90-й минуте встречи со штрафного. Спасителем "красно-белых" стал Фернандо. "Спартак" не проигрывает в чемпионате с 19 августа 2017 года, или 15 туров подряд, одержав за это время девять побед. При этом уже четыре поединка кряду подопечные Массимо Карреры не пропускают. На выезде москвичи не проигрывает семь последних матчей, трижды победив и четыре раза сыграв вничью.

К слову, в матче первого круга "Спартак" нанес поражение "Рубину" со счетом 1:0. Единственный гол в дебюте второго тайма забил Квинси Промес, который в Казани не сыграет по причине дисквалификации.

Интересные факты противостояния "Рубина" и "Спартака":

"Спартак" не выигрывал в Казани с августа 2014 года

"Рубин" не проигрывает в чемпионате три матча кряду

"Красно-белые" не пропускают в Премьер-лиге в четырех играх подряд

В последних 7 матчах между команда хозяева поля не проигрывали

Ориентировочные составы на игру:

"Рубин": Джанаев – Камболов, Навас, Гранат, Кудряшов, Энаке, Могилевец, Подберезкин, Нобоа, Карадениз, Жемалетдинов.

"Спартак": Селихов – Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Мельгарехо, Самедов, Адриано.

Прогноз на матч "Рубин" – "Спартак":

Игра не получится легкой для "Спартака". Команды Бердыева традиционно играют чрезвычайно плотно, давая сопернику очень мало шансов в атаке. У самих казанцев сейчас ярко выраженные проблемы с атакой. Забивает команда очень мало, да и то – в матчах с соперниками из нижней части турнирной таблицы. Если "красно-белые" сумеют забить, с большой долей вероятности выиграют поединок.

Букмекеры крайне осторожно отдают мизерное преимущество москвичам. На победу "красно-белых" предлагают средний коэффициент 2.45 балла, в то же время успех хозяев поля оценивается с коэффициентом 3.15 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.05 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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