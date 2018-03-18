Бердыев провёл 400-й матч в чемпионатах России

Теги рубинкурбан бердыевюрий семинвалерий газзаевалександр тарханов

Бердыев провёл 400-й матч в чемпионатах России

Матч 23-го тура РФПЛ между "Рубином" и "Спартаком" стал юбилейным для наставника казанцев Курбана Бердыева.

65-летний специалист провёл 400-ю игру в чемпионатах России в качестве главного тренера.

Бердыев стал четвёртым наставником, которому покорилась эта отметка. Впереди него три действующих тренера Юрий Сёмин (556), Валерий Газзаев (484) и Александр Тарханов (422).

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