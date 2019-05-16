Бердыев рассказал, когда объявит решение о своём будущем в "Рубине"

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Бердыев рассказал, когда объявит решение о своём будущем в "Рубине"

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал своё будущее в казанском клубе, а также заявил о готовности пойти на понижение зарплаты.

"Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и тренерский штаб, в том числе, под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было. Потом случилось то, что случилось. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно заработной платы. Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки и у нас ещё год соглашения с клубом.

Мы согласны на понижение, а я на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен. Об этом я уже давно сказал и Сайманову (генеральный директор "Рубина" - примечание Soccernews), и одному из руководителей ТАИФа (спонсор клуба - примечание Soccernews). Поэтому, с точки зрения денег, со стороны тренерского коллектива проблем нет. Я бы хотел сказать, что даже не с большим бюджетом можно добиваться успеха. Но при условии сплочённого коллектива. Например, сегодняшний "Арсенал Тула" - небольшой бюджет, но как команда играет! Тренеру удалось создать коллектив.

Тоже самое в "Ростове" было, где все были одной семьей. И тренеры, и игроки, и руководство были одной семьей. Было тяжело с финансами, их вообще не было, но были результаты, и была очень хорошая атмосфера в клубе. Это очень важно для достижения любых целей. Даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет этой обстановки. Сейчас у нас в клубе всё это оставляет желать лучшего, мягко говоря. Поэтому о своём решении мы объявим после матча с "Краснодаром", - сказал Бердыев.

По итогам 28 туров "Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 35 очков.

Сезон для команды завершится 26 мая гостевым матчем с "Краснодаром".

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