Бердыев рассказал, когда объявит решение о своём будущем в "Рубине"
Наставник "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал своё будущее в казанском клубе, а также заявил о готовности пойти на понижение зарплаты.
"Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и тренерский штаб, в том числе, под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было. Потом случилось то, что случилось. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно заработной платы. Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки и у нас ещё год соглашения с клубом.
Мы согласны на понижение, а я на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен. Об этом я уже давно сказал и Сайманову (генеральный директор "Рубина" - примечание Soccernews), и одному из руководителей ТАИФа (спонсор клуба - примечание Soccernews). Поэтому, с точки зрения денег, со стороны тренерского коллектива проблем нет. Я бы хотел сказать, что даже не с большим бюджетом можно добиваться успеха. Но при условии сплочённого коллектива. Например, сегодняшний "Арсенал Тула" - небольшой бюджет, но как команда играет! Тренеру удалось создать коллектив.
Тоже самое в "Ростове" было, где все были одной семьей. И тренеры, и игроки, и руководство были одной семьей. Было тяжело с финансами, их вообще не было, но были результаты, и была очень хорошая атмосфера в клубе. Это очень важно для достижения любых целей. Даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет этой обстановки. Сейчас у нас в клубе всё это оставляет желать лучшего, мягко говоря. Поэтому о своём решении мы объявим после матча с "Краснодаром", - сказал Бердыев.
По итогам 28 туров "Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 35 очков.
Сезон для команды завершится 26 мая гостевым матчем с "Краснодаром".
Не пропустите: "Рубин" определился с первым кандидатом на замену Бердыеву. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА
-
"Челси" принял окончательное решение по будущему Игуаина
-
"Ливерпуль" нацелился на Винисиуса Жуниора
Лента новостей
-
Мак может покинуть "Зенит" по окончании сезона
-
Дель Пьеро сравнил Клоппа и Гвардиолу
-
Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку
-
1
Дембеле пропустит финал Кубка Испании
-
Агент Бекао: "Не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами"
-
Жуниньо близок к возвращению в "Лион", команду может возглавить Артета
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
Адвокат: "Мамаев рассчитывает, что апелляционная инстанция примет более справедливое законное решение"
-
"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы
-
Раньери может возглавить "Селтик"
-
Лапорта: "Большинство фанатов "Барселоны" не хотят видеть Гризманна в команде"
-
Бывший спортивный директор "Зенита" назвал футбольных звёзд, которые могли оказаться в клубе
-
Яя Туре получил предложение из Китая
-
"Кристал Пэлас" оценил своего игрока в 92 миллиона евро
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Бердыев рассказал, когда объявит решение о своём будущем в "Рубине"
-
Зидан хочет видеть в "Реале" второго бомбардира Лиги 1
-
"Манчестер Юнайтед" презентовал форму на следующий сезон
-
Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА
-
"Милан" хочет усилиться защитником "Севильи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19