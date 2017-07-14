Бердыев рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"

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Бердыев рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"

Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о несостоявшемся переходе на тренерский мостик "Спартака" летом 2016 года.

"Переговоры были, и они носили серьёзный характер. Скажу прямо, со стороны "Спартака" всё было на высоком уровне, переход не состоялся по моей вине. Были определённые детали, в подробности которых вдаваться не буду" - сказал Бердыев.

Напомним, что в итоге "Спартак" возглавил итальянец Массимо Каррера, который в дебютном сезоне привёл команду к чемпионству.

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