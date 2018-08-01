Бердыев: "Рассматриваем варианты с продажей Азмуна, Кудряшова и Граната"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев не исключил продажи своим клубом трех значимых для команды игроков.

"Будем ли рассматривать предложения по Азмуну? Конечно. Интерес к нему есть. После Чемпионата Мира как-то поугас, но сейчас опять начинаются звонки, интересуются. Тем более удачно сыграл первую игру. Что касается Федора Кудряшова, то он после травмы пришел, и функциональное состояние оставляет желать лучшего. То же самое по Володе Гранату. Хотя Володя старается набрать - все-таки большой период без игровой практики. Сколько не тренируйся, а практика должна быть. Сейчас оба набирают. Если будут предложения, конечно, будем рассматривать", - цитирует 65-летнего специалиста официальный сайт его клуба.

Напомним, легенда "Рубина" переходит в "Крылья Советов". | soccernews.ru