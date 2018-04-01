Бердыев: "Результат - закономерный"

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Бердыев: "Результат - закономерный"Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал ничью своей команды в сегодняшнем матче 24-го тура РФПЛ против екатеринбургского "Урала".

"Результат - закономерный, хотя мы сами своими руками разрушали игру, неправильно становились. Но счет - по игре. Заменами вообще не доволен", - приводит слова 65-летнего наставника rusfootball.info.

Напомним, матч между "Уралом" и "Рубином" завершился со счетом 1:1. | soccernews.ru

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