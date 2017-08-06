Бердыев: "Рубин" должен был решать судьбу матча с ЦСКА еще раньше"



Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

"Команда старается делать то, что мы хотим видеть в игре, и за это я благодарю ребят. ЦСКА выставил атакующих игроков, показывал конструктивный футбол, и нам было тяжело. В конце у них были только навалы, мы это предполагали. Да, у ЦСКА были моменты, но по голевым шансам мы должны были решать судьбу матча еще раньше. "Рубину" нужно время. Это еще не та команда, которую я хочу видеть. Как долго это займет? Дзагоев же сказал, что нам нужно 10 игр", – сказал Бердыев в эфире телеканала "Наш Футбол".

Стоит отметить, что эта победа стала второй подряд для "Рубина" после двух поражений в стартовых матчах.

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