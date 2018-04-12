Бердыев: "Рубин" хочет оставить Попова"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался по будущему полузащитника своей команды Ивелина Попова, права на которого принадлежат московскому "Спартаку".

"Мы бы хотели оставить у себя Попова, но не очень понятна ситуация с финансированием. Пока она непростая", - сказал Бердыев журналистам", - цитирует наставника клуба из столицы Татарстана bobsoccer.ru.

Во второй половине сезона Попов отметился 4 забитыми мячами в 4 матчах за "Рубин".

Напомним, матч 29-го тура РФПЛ между "Рубином" и "Уфой" перенесен. | soccernews.ru