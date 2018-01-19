Бердыев: "Рубин" просматривал Фарфана ещё в 17-летнем возрасте"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о том, что его нынешний клуб мог приобрести полузащитника Джефферсона Фарфана еще в 17-летнем возрасте.

Сейчас перуанец защищает цвета "Локомотива".

"Лидерство "Локомотива" Сёмина для меня не неожиданно, у команды очень сильная группа атаки: Фернандеш, Фарфан, Ари, братья Миранчуки – созидатели. А когда есть созидатели, то неожиданностью лидерство быть не может. Вот когда их нет, то это неожиданность. Фернандеш получает мяч у штрафной – жди беды. Он просто великолепно выглядит в этом чемпионате. Нашёл же Сёмин к нему подход. Сейчас я считаю, это лучший игрок чемпионата. От него зависит командная игра. Уберите Фернандеша – будет другой "Локомотив". Не дай бог, он получит травму. Такие игроки украшают чемпионат. Хочется видеть больше таких легионеров.

Мы ведь Фарфана просматривали ещё в 17-летнем возрасте, могли подписать его в "Рубин", но за него просили чуть больше миллиона евро. И он уже тогда выделялся", - сказал он.

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