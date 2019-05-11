Бердыев - самый высокооплачиваемый тренер РПЛ, чемпион России Семак - на пятом месте

Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров российской Премьер-лиги.

Лидирует наставник "Рубина" Курбан Бердыев, который зарабатывает 3 миллиона евро в год.

Его ближайшие преследователи Юрий Сёмин из "Локомотива" (2 млн) и Виктор Гончаренко из ЦСКА (1,5 млн).

Замыкают пятёрку Олег Кононов из "Спартака" (1,4 млн) и новоиспечённый чемпион страны Сергей Семак из "Зенита" (1,2 млн).

6. Миодраг Божович ("Крылья Советов") - 0,7 млн;

7. Рашид Рахимов ("Ахмат") - 0,6 млн;

8. Мурад Мусаев ("Краснодар") - 0,5 млн;

9. Дмитрий Аленичев ("Енисей") - 0,4 млн;

10-11. Владимир Федотов ("Оренбург) - 0,32 млн;

10-11. Дмитрий Парфёнов ("Урал") - 0,32 млн;

12-13. Валерий Карпин ("Ростов") - 0,3 млн;

12-13. Игорь Черевченко ("Арсенал") - 0,3 млн;

14. Вадим Евсеев ("Уфа") - 0,24 млн;

15. Дмитрий Хохлов ("Динамо") - 0,18 млн;

16. Магомед Адиев ("Анжи") - 0,12 млн.

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