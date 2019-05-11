Бердыев - самый высокооплачиваемый тренер РПЛ, чемпион России Семак - на пятом месте
Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров российской Премьер-лиги.
Лидирует наставник "Рубина" Курбан Бердыев, который зарабатывает 3 миллиона евро в год.
Его ближайшие преследователи Юрий Сёмин из "Локомотива" (2 млн) и Виктор Гончаренко из ЦСКА (1,5 млн).
Замыкают пятёрку Олег Кононов из "Спартака" (1,4 млн) и новоиспечённый чемпион страны Сергей Семак из "Зенита" (1,2 млн).
6. Миодраг Божович ("Крылья Советов") - 0,7 млн;
7. Рашид Рахимов ("Ахмат") - 0,6 млн;
8. Мурад Мусаев ("Краснодар") - 0,5 млн;
9. Дмитрий Аленичев ("Енисей") - 0,4 млн;
10-11. Владимир Федотов ("Оренбург) - 0,32 млн;
10-11. Дмитрий Парфёнов ("Урал") - 0,32 млн;
12-13. Валерий Карпин ("Ростов") - 0,3 млн;
12-13. Игорь Черевченко ("Арсенал") - 0,3 млн;
14. Вадим Евсеев ("Уфа") - 0,24 млн;
15. Дмитрий Хохлов ("Динамо") - 0,18 млн;
16. Магомед Адиев ("Анжи") - 0,12 млн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Арсенал Тула
|28
|45
|6
|Спартак Москва
|27
|43
|7
|Ростов
|28
|38
|8
|Оренбург
|28
|37
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19