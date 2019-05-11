Бердыев - самый высокооплачиваемый тренер РПЛ, чемпион России Семак - на пятом месте

Теги курбан бердыевюрий семинвиктор гончаренкоолег кононовсергей семак

Бердыев - самый высокооплачиваемый тренер РПЛ, чемпион России Семак - на пятом месте

Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров российской Премьер-лиги.

Лидирует наставник "Рубина" Курбан Бердыев, который зарабатывает 3 миллиона евро в год.

Его ближайшие преследователи Юрий Сёмин из "Локомотива" (2 млн) и Виктор Гончаренко из ЦСКА (1,5 млн). 

Замыкают пятёрку Олег Кононов из "Спартака" (1,4 млн) и новоиспечённый чемпион страны Сергей Семак из "Зенита" (1,2 млн).

6. Миодраг Божович ("Крылья Советов") - 0,7 млн;

7. Рашид Рахимов ("Ахмат") - 0,6 млн;

8. Мурад Мусаев ("Краснодар") - 0,5 млн;

9. Дмитрий Аленичев ("Енисей") - 0,4 млн;

10-11. Владимир Федотов ("Оренбург) - 0,32 млн;

10-11. Дмитрий Парфёнов ("Урал") - 0,32 млн;

12-13. Валерий Карпин ("Ростов") - 0,3 млн;

12-13. Игорь Черевченко ("Арсенал") - 0,3 млн;

14. Вадим Евсеев ("Уфа") - 0,24 млн;

15. Дмитрий Хохлов ("Динамо") - 0,18 млн;

16. Магомед Адиев ("Анжи") - 0,12 млн.

Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2000-2003). | http://soccernews.ru 
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Перес и Зидан согласовали три летних трансфера

Перес и Зидан согласовали три летних трансфера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
6 Спартак Москва Спартак Москва 27 43
7 Ростов Ростов 28 38
8 Оренбург Оренбург 28 37
9 Ахмат Ахмат 27 36
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 27 28
14 Уфа Уфа 27 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов