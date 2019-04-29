Бердыев: "Сегодня разобрать "Спартак" было легче, чем обычно"

Теги курбан бердыевспартак москварубин

Бердыев: "Сегодня разобрать "Спартак" было легче, чем обычно"

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, что думает о ничейном результате своей команды в матче 26-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1). Об этом сообщает Sport24. 

"Есть неудовлетворение от многих моментов. Ничья, может, и закономерна, но мы могли больше.

Нас преследуют травмы - потеря Граната и Бухарова нас ограничивают. Но у молодежи есть шанс, минуя ФНЛ, проявить себя в Премьер-Лиге, и они неплохо выглядят.

Сегодня разобрать "Спартак" было легче, чем в остальных случаях", - заявил Бердыев. 

"Спартак" с 40 очками занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые отстают от зоны Лиги чемпионов на 6 баллов. "Рубин", имея в активе 32 очка, расположился на 11 строчке.  

А еще:  "Спартак" не смог обыграть "Рубин" в матче 26-го тура РПЛ | http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игроки "Спартака" отказались от общения с прессой после матча с "Рубином"

Игроки "Спартака" отказались от общения с прессой после матча с "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 26 57
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 26 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 26 44
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 26 39
6 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
7 Оренбург Оренбург 26 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 26 35
10 Урал Урал 26 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 26 29
13 Крылья Советов Крылья Советов 26 27
14 Уфа Уфа 26 25
15 Анжи Анжи 26 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов