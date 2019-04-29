Бердыев: "Сегодня разобрать "Спартак" было легче, чем обычно"

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, что думает о ничейном результате своей команды в матче 26-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1). Об этом сообщает Sport24.

"Есть неудовлетворение от многих моментов. Ничья, может, и закономерна, но мы могли больше.

Нас преследуют травмы - потеря Граната и Бухарова нас ограничивают. Но у молодежи есть шанс, минуя ФНЛ, проявить себя в Премьер-Лиге, и они неплохо выглядят.

Сегодня разобрать "Спартак" было легче, чем в остальных случаях", - заявил Бердыев.

"Спартак" с 40 очками занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые отстают от зоны Лиги чемпионов на 6 баллов. "Рубин", имея в активе 32 очка, расположился на 11 строчке.

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