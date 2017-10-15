Бердыев: "Серия неудач, которая была, психологически довлела над игроками "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал победу своей команды над "Ростовом" (2:0) в матче 13-го тура Чемпионата России.

"В целом, есть удовлетворение, прежде всего, от результата. Та серия неудач, которая была, психологически над ребятами довлела. Это подтверждает игра после забитого гола: играли на удержание. Я благодарен ребятам, что переломили себя, и мы не допустили тех ошибок, которые были в прошедших матчах, где мы пропускали на последних минутах. Это победа команды.

Скучаю ли я по "Ростову"? "Ростов" в нашем сердце, в сердце тренерского состава на всю жизнь, это одна из самых ярких страниц в нашей жизни", - приводит слова Бердыева официальный сайт "Рубина".

Эта победа стала первой для "Рубина" после серии из четырех поражений подряд. Благодаря этому клуб поднялся на 9 место в Премьер-лиге.

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