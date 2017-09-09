Бердыев: "Спартак" выиграл заслуженно"

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Бердыев: "Спартак" выиграл заслуженно"Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче московскому "Спартаку".

"В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм. Быстрый гол определил игру второго тайма. К сожалению, у нас не хватило резерва из-за травм, которым можно было бы усилить игру. "Спартак" заслуженно победил по голевым моментам. Надеюсь, Оздоев получил несерьезное повреждение. У остальных - старые травмы, которые дают о себе знать. Это все игровые травмы", - цитирует наставника "Рубина" чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" обыграл "Рубин" со счетом 1:0. | soccernews.ru

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