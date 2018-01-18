Бердыев: "Сразу понял, что в "Рубине" волшебства не получится"
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился мыслями о том, почему казанская команда под его руководством не демонстрирует высоких результатов.
"Все должны понимать, что чудес не бывает. Сразу понял на первых сборах, что волшебства не получится, потому что ментально игроки другие - не голодные, не пашут, через не могу не играют. То, что было в "Ростове", здесь такого не было. В "Ростове" - бойцы, которые высекали. Они себя не жалели и других. А здесь игроки другие. Ментально они другие люди. Я почему так много говорю про пресловутый менталитет? Ну они другие, и с ними нужно работать. В "Ростове" волшебство было основано на нём, на страсти, желании. Здесь этого пока нет, но уверен, что будет" - сказал Бердыев.
По итогам 20 туров "Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 23 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12