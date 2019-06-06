Бердыев требует от "Ростова" 38 миллионов рублей компенсации за досрочный разрыв контракта

Экс-тренер "Ростова" Курбан Бердыев требует от клуба компенсации.

Напомним, что клуб досрочно расторг соглашение с тренером. Однако теперь Бердыев хочет, чтобы клуб выплатил ему 38 миллионов рублей.

Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", компенсацию от "Ростова" также требуют остальные специалисты, входившие в его тренерский штаб.

Бердыев тренировал "Ростов" с зимы 2014 по лето 2016 года. Под его руководством клуб завоевал серебряные медали РПЛ.

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