Бердыев: "У "Локомотива" - сильнейшая атака в чемпионате"

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Бердыев: "У "Локомотива" - сильнейшая атака в чемпионате"В преддверии матча своей команды против московского "Локомотива" в рамках чемпионата страны главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев похвалил соперника.

"Локомотив" стал сильнее по сравнению с матчем первого круга. Появилась уверенность в атакующих действиях команды. Там собраны квалифицированные и интеллектуально сильные игроки группы атаки, за счет чего они скрывают оборону. Они играют интуитивно, понимая одну и ту же ситуацию одинаково. Самое сложное - это обороняться против такой команды. Думаю, технический уровень группы атаки - сильнейший в Премьер-Лиге", - цитирует наставника казанского клуба Бизнес Online.

Напомним, Геркус не обеспокоен возвращением "Спартака" в чемпионскую гонку. | soccernews.ru 

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