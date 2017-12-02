Бердыев: "Удаление Наваса сломало игру"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев высказался после матча 19-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"Можно ли говорить, что удаление Наваса сломало игру? В целом, да. Мы провели неплохую игру. В конце матча было перестроение, потеряли концентрацию, поэтому и проиграли. Уж столько работаем над этим, но, видимо, мало. Будем ещё работать" - сказал Бердыев.

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