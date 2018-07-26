Бердыев уверен, что чемпионом России будет "Зенит"

Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев назвал фаворита предстоящего сезона РПЛ.

Фаворит нового сезона? "Зенит", причем явный. Если он еще вернет Денисова. Нобоа и Денисов – это будет лучшая пара полузащитников. У меня есть ощущение, что "Зенит" с большим отрывом от всех закончит сезон", – цитирует Бердыева Бизнес Online.

Напомним, "Зенит" возглавил бывший подопечный Бердыева - Сергей Семак.

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