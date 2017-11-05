Бердыев: "В целом есть удовлетворение от игры с "Зенитом"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал ничейный результат с "Зенитом" (0:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

"В целом есть удовлетворение от игры. Принцип игры, который мы избрали, был энергозатратным. Замены "Зенита" привели к усилению игры, нужно отдать им должное. Почему ругался в эпизоде с заменой Камболова? Я не Руслана ругал, а врача, который мог сделать паузу для того, чтобы вышел Цакташ. А мы в итоге провели 4 минуты в меньшинстве, и "Зенит" переломил ход игры.

Замена Азмуна не была слишком поздней. Жемалетдинов хорошо смотрелся во втором тайме, жалко было его менять. Но он не был готов провести весь матч. Потеря Камболова существенно помешала вашим планам. Тройка Камболов – Оздоев – Мвила достаточно объемная, правильно перестраивается. С выходом Цакташа этого не было", - приводят слова Бердыева российские СМИ.

После этого матча "Рубин" с 19 очками занимает 10 место в Премьер-лиге.

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