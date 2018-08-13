Бердыев: "В целом от игры "Рубина" есть удовлетворение"

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Бердыев: "В целом от игры "Рубина" есть удовлетворение"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился мыслями после матча третьего тура чемпионата России против "Зенита".

"Думаю, пропущенный мяч - следствие потери концентрации. Этим и отличаются команды топ-уровня, использующие минимальные возможности. Считаю, со временем "Зенит" таковой будет. В том эпизоде они достаточно хорошо сыграли. Ну а в целом от игры своей команды есть удовлетворение, но нам немного не хватает замен, которые могли бы усилить игру. Сразу две травмы немного выбили из колеи, и молодёжь, которая вышла, пока ещё не соответствует уровню. Но что есть, то есть" - сказал Бердыев.  

Не пропустите видеообзор матча "Рубин" - "Зенит". | http://soccernews.ru

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