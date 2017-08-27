Бердыев: "В целом результат удовлетворительный"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев дал комментарии после победы над "Тосно" в матче восьмого тура чемпионата России.

"Думаю, что результат, который "Рубин" показал на первом отрезке чемпионата, приемлемый. Потому что новая команда, не всех мы знали. Тем более сейчас эта суета с трансферной политикой, где мы не поймём - кто уходит, кто приходит. Но в целом результат удовлетворительный.

"Тосно" - неплохая команда, правильные замены сделали и усилили давление по центру, чтобы нам крайне неудобно было. Плюс мы начали проигрывать подбор. Это основной момент" - сказал Бердыев.

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