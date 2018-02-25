Бердыев: "В функциональном плане Нобоа вернулся плохим"

Теги курбан бердыеврубинкристиан нобоа

Бердыев: "В функциональном плане Нобоа вернулся плохим"Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев оценил уровень готовности к выступлениям новоиспеченного полузащитника своей команды Кристиана Нобоа.

"Кристиана вы знаете хорошо, он функционально вернулся плохим, неготовым играть. Но желание играть… Мы с ним очень много говорили, я его очень хорошо знаю, я вижу в голове, что это другой Нобоа. Это Нобоа, который хочет, и это очень важно. Потому что Кристиан, который хочет и который просто удовлетворен, это разные игроки. Сейчас он хочет, хотя у него может что-то не получаться. Но я вижу, что он очень хочет. Я однозначно уверен в том, что он поможет "Рубину", - цитирует 65-летнего специалиста bobsoccer.ru.

Напомним, Бердыев оценил работу "Рубина" на трансферном рынке. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов