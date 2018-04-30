Бердыев: "В игре с "Динамо" делали все медленно"

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Бердыев: "В игре с "Динамо" делали все медленно"Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев подвел итог сегодняшнему матчу своей команды с московским "Динамо".

"Недовольны взаимодействиями, которые должны были быть. Медленно все делали. "Динамо" и нам мешало поле, на сухом поле мяч останавливался. В целом "Динамо" организованно играло в обороне, поэтому явных моментов у нас не было. Во втором тайме "Динамо" перешло на игру в четыре защитника, Хохлов решил увеличить группу атаки, поэтому у ворот "Динамо" были моменты, которыми мы могли воспользоваться. Думаю, ничья - закономерный результат", - цитирует наставника "Рубина" Чемпионат.

Напомним, матч между "Динамо" и "Рубином" завершился сухой ничьей. | soccernews.ru

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