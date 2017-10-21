Бердыев: "В нашей игре видны улучшения"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался после матча 14-го тура чемпионата России против московского "Динамо".

"В первом тайме у нас не всё получалось. Во второй половине встречи думаю, что мы достаточно неплохо играли, моменты были, но не смогли их реализовать. Видны улучшения в нашей игре, надеюсь, со временем будет лучше" - сказал Бердыев.

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