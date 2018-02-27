Бердыев верит в выход "Рубина" в еврокубки уже в этом сезоне

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев верит в выход своей команды в еврокубки уже в этом сезоне.

"Думаю, решение задачи по попаданию в еврокубки еще возможно, но, переходя на новые принципы игры, будут и очковые потери. Но мы с оптимизмом смотрим на это. Вера в команду - большая, нежели была. Коллектив - совершенно другой", - цитирует 65-летнего специалиста официальный сайт его клуба.

Напомним, сегодня курский "Авангард" вышел в полуфинал кубка России. | soccernews.ru