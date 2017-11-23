Бердыев: "Вернблум в нападении - это открытие для меня, многим форвардам нужно брать урок у него "

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Бердыев: "Вернблум в нападении - это открытие для меня, многим форвардам нужно брать урок у него "Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча своей команды в рамках Премьер-Лиги против московского ЦСКА высказался об игре полузащитника армейцев Понтуса Вернблума в нападении.

"Честно говоря, для меня это открытие - умение так играть и играть остро. Он играет на своих сильных качествах и не делает того, чего не умеет. Многим нападающим нужно брать урок. Это очень серьезная боевая единица", - цитирует наставника "Рубина" СЭ.

Напомним, Пилявский вернется в "Рубин". | soccernews.ru

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