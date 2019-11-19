Бердыев возглавит "Сочи"

Бывший наставник "Рубина" Курбан Бердыев с высокой долей вероятности возглавит "Сочи".

67-летний специалист стал фаворитом на пост главного тренера южан после неудачи в переговорах с Владимиром Федотовым из "Оренбурга".

Есть у клуба и альтернативные варианты - румын Дан Петреску и словак Владимир Вайсс, но приоритет - приглашение Бердыева.

"Сочи" по итогам 16 туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Сейчас команду тренирует Александр Точилин.

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