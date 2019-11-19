Бердыев возглавит "Сочи"

Теги фк сочикурбан бердыевалександр точилинвладимир федотовдан петреску

Бердыев возглавит "Сочи"

Бывший наставник "Рубина" Курбан Бердыев с высокой долей вероятности возглавит "Сочи".

67-летний специалист стал фаворитом на пост главного тренера южан после неудачи в переговорах с Владимиром Федотовым из "Оренбурга".

Есть у клуба и альтернативные варианты - румын Дан Петреску и словак Владимир Вайсс, но приоритет - приглашение Бердыева.

"Сочи" по итогам 16 туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Сейчас команду тренирует Александр Точилин.

Не пропустите: Нобоа ответил тем, кто считает "Сочи" фарм-клубом "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Ближайший резерв испанцев разбил румынов! "Фурия роха" готова к борьбе за победу на Евро?

Ближайший резерв испанцев разбил румынов! "Фурия роха" готова к борьбе за победу на Евро?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов