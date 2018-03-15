Бердыев высказался о кадровых проблемах "Рубина" перед матчем со "Спартаком"

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Бердыев высказался о кадровых проблемах "Рубина" перед матчем со "Спартаком"Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался о кадровых проблемах своей команды перед субботним матчем 23-го тура РФПЛ с московским "Спартаком".

"Надеемся, что Азмун поможет нам в игре со "Спартаком", но вероятность - 50 на 50. Возможное участие Попова в игре даже не обсуждали... Ивелина, безусловно, не будет хватать", - приводит слова 65-летнего наставника Чемпионат.

Напомним, "Рубин" стал частным клубом. | soccernews.ru

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