Бердыев высказался о результате матча со "Спартаком"

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Бердыев высказался о результате матча со "Спартаком"

Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев поделился мыслями о ничейном результате матча 12-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Когда хорошо играешь, имеешь много моментов и в итоге ничья, то, наверное, какой-то осадок есть. Хотя я ребятам благодарен за то, что они играют до конца. Сегодняшний матч тому подтверждение" - сказал Бердыев.

Напомним, что "Рубин" и "Спартак" сыграли вничью со счётом 1:1. При этом казанцы ушли от поражения только в компенсированное время.

После этого матча "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, а "Рубин" - седьмое.

Не пропустите: "Спартак" в гостях упустил победу над "Рубином". | http://soccernews.ru

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