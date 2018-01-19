Бердыев выступил за отмену лимита на легионеров в РФПЛ

Теги рубинкурбан бердыев

Бердыев выступил за отмену лимита на легионеров в РФПЛГлавный тренер "Рубина" Курбан Бердыев считает, что лимит на легионеров в России вредит молодым футболистам.

"Благодаря лимиту молодые игроки получают большие контракты и прогрессировать не хотят, из-за лимита пропала большая группа талантливых футболистов. Они же деньги по контракту получают, а их нужно зарабатывать.

Для профессионального роста игроки должны пройти через конкуренцию. Именно конкуренция заставит расти молодых, а возрастных футболистов профессионально относиться к своей карьере", - сказал он.

Читайте: Мутко: "К 2020 году мы уберем с поля лимит в РФПЛ" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов