Бердыев выступил за отмену лимита на легионеров в РФПЛ

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев считает, что лимит на легионеров в России вредит молодым футболистам.

"Благодаря лимиту молодые игроки получают большие контракты и прогрессировать не хотят, из-за лимита пропала большая группа талантливых футболистов. Они же деньги по контракту получают, а их нужно зарабатывать.

Для профессионального роста игроки должны пройти через конкуренцию. Именно конкуренция заставит расти молодых, а возрастных футболистов профессионально относиться к своей карьере", - сказал он.

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