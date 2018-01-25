Бердыев взял на второй зимний сбор 23 футболиста

"Рубин" отправился на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию.

В делегации команды на юг отправились 23 футболиста:

Вратари: Сослан Джанаев, Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин.

Защитники: Олег Кузьмин, Фёдор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Сезар Навас, Виталий Устинов, Григорий Зиганшин.

Полузащитники: Магомед Оздоев, Гёкдениз Карадениз, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберёзкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Илья Гилязутдинов, Никита Голдобин.

Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Сердар Азмун.

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