Бердыев: "Я доволен трансферной кампанией "Рубина"



Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что он удовлетворен трансферной кампанией.

"Новички? Думаю, что у ребят есть понимание того, чего мы хотим. Ментально они нам подходят и будем надеяться, что они нам помогут. Мы думаем только о своих задачах, а не о сопернике. Матч с "Анжи" будет тяжелый и принципиальный. Что касается трансферной кампанией, то мы ею удовлетворены. Надеемся, что все будет нормально", - приводят слова Бердыева российские СМИ.

Напомним, что этой зимой "Рубин" пополнился полузащитниками Вячеславом Подберезкиным, Ивелином Поповым, Павлом Могилевцем и Кристианом Нобоа, а также защитником Виталием Устиновым.

При этом казанцы потеряли вратаря Юрия Нестеренко, защитников Карлоса Самбрано, Морица Бауэра, Рагнара Сигурдссона, Тараса Бурлака и Эльмира Набиуллина, полузащитников Магомеда Оздоева, Алекса Сонга, Рубена Рочину, Мийо Цакташа, Янна М'Вила, а также форварда Максима Лестьенна.

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