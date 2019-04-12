Бердыев: "Я думаю, что "Крылья" заслужили победу"

Теги курбан бердыеврубинкрылья советов

Бердыев: "Я думаю, что "Крылья" заслужили победу"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, что думает о проигрыше своей команды в матче 23-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:1). 

"Я думаю, что "Крылья" заслужили победу. Что по первому тайму, что в целом по матчу. Удар, с которого был забит гол, конечно, сумасшедшим получился.

В первом тайме были неправильные перестроения впереди у Сагитова и Акбашева, поэтому все ломалось. Во втором тайме более менее стало, когда стали правильно перестраиваться. В первом же тайме, да, мы сами ошиблись в перестроениях, а "Крылья" этим неплохо воспользовались", - сказал Бердыев.

"Крылья" с 27 баллами расположился на 11 месте в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 30 очками располагается на 8-й строчке.

А еще: "Крылья Советов" с минимальным счетом обыграли "Рубин"  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Умер легендарный игрок "Ливерпуля"

Умер легендарный игрок "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 45
2 Краснодар Краснодар 22 41
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 40
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 39
5 Спартак Москва Спартак Москва 22 36
6 Ростов Ростов 22 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 31
8 Рубин Рубин 23 30
9 Ахмат Ахмат 22 30
10 Оренбург Оренбург 22 29
11 Крылья Советов Крылья Советов 23 27
12 Урал Урал 22 26
13 Динамо Москва Динамо Москва 22 24
14 Уфа Уфа 22 20
15 Анжи Анжи 22 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов