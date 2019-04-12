Бердыев: "Я думаю, что "Крылья" заслужили победу"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, что думает о проигрыше своей команды в матче 23-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:1).

"Я думаю, что "Крылья" заслужили победу. Что по первому тайму, что в целом по матчу. Удар, с которого был забит гол, конечно, сумасшедшим получился.

В первом тайме были неправильные перестроения впереди у Сагитова и Акбашева, поэтому все ломалось. Во втором тайме более менее стало, когда стали правильно перестраиваться. В первом же тайме, да, мы сами ошиблись в перестроениях, а "Крылья" этим неплохо воспользовались", - сказал Бердыев.

"Крылья" с 27 баллами расположился на 11 месте в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 30 очками располагается на 8-й строчке.

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