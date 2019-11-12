Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры

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Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры

Известный тренер Курбан Бердыев может завершить карьеру, сообщают российские СМИ.

67-летний специалист увлечён развитием детско-юношеского футбола в Татарстане и хочет сосредоточиться на этих проектах.

Напомним, что по окончании прошлого сезона Бердыев покинул "Рубин" и с тех пор остаётся безработным.

На этой неделе появились слухи о возможном назначении Курбана на пост главного тренера "Сочи".

Не пропустите: Арустамян назвал вероятного следующего тренера "Сочи". | http://soccernews.ru
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