Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры
Известный тренер Курбан Бердыев может завершить карьеру, сообщают российские СМИ.
67-летний специалист увлечён развитием детско-юношеского футбола в Татарстане и хочет сосредоточиться на этих проектах.
Напомним, что по окончании прошлого сезона Бердыев покинул "Рубин" и с тех пор остаётся безработным.
На этой неделе появились слухи о возможном назначении Курбана на пост главного тренера "Сочи".
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