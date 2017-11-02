Бердыев: "Зениту" еще далеко до той игры, которую Манчини ставил в предыдущих своих клубах"

Теги рубинкурбан бердыевзенит санкт-петербургроберто манчини

Бердыев: "Зениту" еще далеко до той игры, которую Манчини ставил в предыдущих своих клубах"Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев оценил работу своего коллеги Роберто Манчини в питерском "Зените".

"Похож ли "Зенит" Манчини на его "Интер" и "Манчестер Сити"? Разница в исполнителях. Нужно время. Может быть, он и выиграет чемпионат, но тот почерк его команд, который я знаю - до него еще далеко", - цитирует наставника казанского клуба СЭ.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Русенборга". | soccernews.ru

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