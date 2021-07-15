Бердыева хотят пригласить в сборную России
Фото твиттер "Рубина"
РФС может заменить Станислава Черчесова на Курбана Бердыева на посту главного тренера сборной России.
По информации "СЭ", 68-летнему специалисту намерены доверить руководство национальной командой до завершения ЧМ-2022, после чего целесообразность продолжения сотрудничества будет обсуждаться дополнительно.
Зарплата Бердыева в случае назначения будет заметно ниже, чем у его предшественника, однако успешная квалификация на мундиаль принесёт ему солидный бонус.
Напомним, что РФС отправил в отставку Черчесова неделю назад. Сообщалось, что приоритетом будет приглашение в сборную иностранца.
Бердыев в 2019 году покинул "Рубин" и с тех пор не занимался тренерской деятельностью. С мая он является советником председателя наблюдательного совета "Кайрата".
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