Беременная девушка игрока "Ювентуса" рассказала, как перенесла заражение коронавирусом

Микела Персико, девушка защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, рассказала, что она успешно вылечилась после заражения коронавирусом.

"Сейчас я уже в полном порядке. У меня были легкие симптомы. Я потеряла обоняние и вкус, у меня была лихорадка и я чувствовала усталость. Нам с Даниэле очень повезло по сравнению с другими людьми. Я очень боялась, так как беременна и оставалась дома одна, ведь Ругани самоизолировался. Также я очень беспокоилась за моих родителей, которые живут в Бергамо. В марте они все время слышали сирены машин скорой помощи.

Когда у Даниэле обнаружили коронавирус, я испугалась, что тоже заразилась. Я сразу думала о последствиях, которые могут повлиять на ребенка. Это новый вирус, поэтому неизвестно, как он может повлиять на беременную женщину. Я очень переживала, но врачи меня успокоили. Также мне очень помогла поддержка болельщиков", - приводит слова Персико Goal.com.

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