Беременная девушка игрока "Ювентуса" рассказала, как перенесла заражение коронавирусом
Микела Персико, девушка защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, рассказала, что она успешно вылечилась после заражения коронавирусом.
"Сейчас я уже в полном порядке. У меня были легкие симптомы. Я потеряла обоняние и вкус, у меня была лихорадка и я чувствовала усталость. Нам с Даниэле очень повезло по сравнению с другими людьми. Я очень боялась, так как беременна и оставалась дома одна, ведь Ругани самоизолировался. Также я очень беспокоилась за моих родителей, которые живут в Бергамо. В марте они все время слышали сирены машин скорой помощи.
Когда у Даниэле обнаружили коронавирус, я испугалась, что тоже заразилась. Я сразу думала о последствиях, которые могут повлиять на ребенка. Это новый вирус, поэтому неизвестно, как он может повлиять на беременную женщину. Я очень переживала, но врачи меня успокоили. Также мне очень помогла поддержка болельщиков", - приводит слова Персико Goal.com.
Не пропустите: Baza: Кадыров поправляется после коронавируса. | http://soccernews.ru
главное
-
Тимо Вернер побил собственный рекорд результативности в Бундеслиге
-
Георгий Мелкадзе получит шанс в "Спартаке" после возвращения из аренды
-
"Барселона" изменила стратегию в переговорах по трансферу Неймара
-
Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" в 2016 году
-
"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в 27 туре Бундеслиги, но открыла немало своих проблем. Все это накануне супер-дерби с Дортмундом!
Лента новостей
-
Бузова поддержала заболевшую коронавирусом семью Погребняка
-
"Лейпциг" разгромил "Майнц" в матче 27-го тура Бундеслиги. Вернер оформил хет-трик
-
Тимо Вернер побил собственный рекорд результативности в Бундеслиге
-
Евсеев показал, как выглядит его рабочее место
-
Все игроки "Ахмата" сдали отрицательные тесты на коронавирус
-
Зидан нарушил правила самоизоляции и уехал в деревню
-
ПСЖ и "Бавария" интересуются защитником "Шахтера" Додо
-
"Барселона" готова расстаться с Нето этим летом
-
Экс-чемпион Франции Леполь скончался в результате ДТП
-
Георгий Мелкадзе получит шанс в "Спартаке" после возвращения из аренды
-
"Милан" и "Лацио" являются фаворитами в борьбе за Марио Гетце
-
Беременная девушка игрока "Ювентуса" рассказала, как перенесла заражение коронавирусом
-
"Аугсбург" разгромил "Шальке" благодаря голу российского футболиста
-
2
"Ливерпуль" намерен купить воспитанника "Барселоны"
-
"Барселона" снизила цену на Усмана Дембеле
-
"Манчестер Юнайтед" опубликовал ретровидео в честь 54-летия Эрика Кантона
-
"Аякс" назвал "Барселоне" цену на Николаса Тальяфико
-
"Наполи" определился с ценой на Милика, которым интересуются "Ювентус", "Атлетико" и английские топ-клубы
-
2
"Барселона" изменила стратегию в переговорах по трансферу Неймара
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в двух игроках "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16