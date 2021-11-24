Беременная девушка Роналду показала свой автомобиль (фото)

Фото: инстаграм Джорджины Родригес/Автор неизвестен

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, продолжает пользоваться автомобилем, несмотря на беременность.

Девушка в своем инстаграме опубликовала фотографии, как она сидит за рулем "Бентли".

Напомним, что Джорджина ждет двойню. В 2017 году она уже родила от Роналду девочку Алану Мартину. Также у футболиста есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей - Криштиану-младший, Ева и Матео.

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