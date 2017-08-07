Беременная подруга Роналду снялась в фотосессии для журнала "¡HOLA!"

Теги криштиану роналду

Беременная подруга Роналду снялась в фотосессии для журнала "¡HOLA!"Беременная подруга форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась в фотосессии для журнала "¡HOLA!".

Напомним, Перес исключил продажу Роналду. | soccernews.ru

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Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

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2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
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