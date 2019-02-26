Беременная жена экс-игрока "Зенита" объявила о предательстве

Катерина Новосельцева, беременная жена защитника Ивана Новосельцева, недавно перешедшего в "Ростов" и "Зенита", рассказала, что ее предал близкий человек.

"Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека.

Но я уверенна, что справедливость восторжествует, когда Катя Гордон (известный правозащитник - прим. Soccernews.ru) вскроет всю правду", - написала Новосельцева в своем Instagram.

30-летняя Новосельцева (девичья фамилия Кейру) является дочерью уроженца Сьерра-Леоне. В 2015 году она вышла замуж за Новосельцева, который сделал ей предложение прямо на футбольном поле. Является известной баскетболисткой.

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