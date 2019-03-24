Беременная жена защитника "Ростова" Новосельцева рассказала о проблемах с мужем
Катерина Новосельцева, жена защитника "Ростова" Ивана Новосельцева, в своем Instagram рассказала о семейных проблемах.
"Всем привет. Дорогие болельщики, ростовчане. Сегодня мой муж, Иван Новосельцев, впервые за месяц официально выходит в свет. В «Меге» проходит акция ростовского клуба, в которой участвует Иван. У меня к вам такая просьба: спросите у него, где находится его жена, куда она делась, почему она перестала так участвовать в его жизни, жизни клуба, и собирается ли он поинтересоваться состоянием и здоровьем своего будущего ребенка.
Я немножко недопонимаю ситуации и, что он говорит людям о том, что происходит. Ситуация очень непростая и, к сожалению, в ближайшее время все карты откроются. Поэтому мне действительно очень интересно. Если вы можете, запишите этот разговор на телефон. Если возможно, отметьте меня в сторис или пишите мне в директ, чтобя я хотя бы хоть чуть-чуть увидела реакцию этого человека. Спасибо вам большое. Буду ждать", - сообщила девушка.
Ранее сообщалось, что Новосельцев тайно переписал всю недвижимость на свою мать. Супруга футболиста подала иск в суд на раздел имущества.
27-летний Новосельцев принадлежит "Зениту", а в зимнее трансферное окно перешел в "Ростов" на правах аренды.
Не пропустите: Девушка дня: Катерина - обворожительная жена Ивана Новосельцева. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Марадона раскритиковал сборную Аргентины
-
"Тоттенхэм" нацелился на Стракошу
-
"Химки" разгромили "Зенит-2" в 28-м туре ФНЛ
-
Беременная жена защитника "Ростова" Новосельцева рассказала о проблемах с мужем
-
Халк - фанатам "Порту": "Придержите для меня футболку с 12-м номером"
-
2
Легенды "Милана" сфотографировались в стиле The Beatles
-
Он уничтожил "Реал" и был вызван в сборную Бразилии! Сможет ли Давид Нерес стать будущим мирового футбола?
-
ПСЖ близок к продлению контракта с Тухелем
-
"Спартак-2" проиграл "Нижнему Новгороду" в ФНЛ
-
Тарасову, возможно, придется заплатить более 15 миллионов в качестве задолженности по алиментам
-
1
Набиуллин: "Топ-5 игроков на позиции левого защитника: Марсело, Альба, Алекс Сандро, Филипе Луис, Жирков"
-
Кроос: "Происходящее с "Реалом" - совершенно нормально"
-
"Манчестер Сити" потребует извинений от "Баварии" за слова Хенесса
-
Мбаппе хочет получать в "Реале" 15 миллионов евро в год
-
Кин: "Собираюсь побить еще много рекордов"
-
"Барселона" не будет выкупать Боатенга летом
-
Джеко: "Я 100 раз "умер" ради сборной Боснии"
-
"Арсенал" нацелился на итальянского таланта Бареллу
-
Зидан: "Я с самого начала карьеры стремился стать лучшим"
-
"Барселона" готова продать Силлессена за 50 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11