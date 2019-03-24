Беременная жена защитника "Ростова" Новосельцева рассказала о проблемах с мужем

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Беременная жена защитника "Ростова" Новосельцева рассказала о проблемах с мужем

Катерина Новосельцева, жена защитника "Ростова" Ивана Новосельцева, в своем Instagram рассказала о семейных проблемах. 

"Всем привет. Дорогие болельщики, ростовчане. Сегодня мой муж, Иван Новосельцев, впервые за месяц официально выходит в свет. В «Меге» проходит акция ростовского клуба, в которой участвует Иван. У меня к вам такая просьба: спросите у него, где находится его жена, куда она делась, почему она перестала так участвовать в его жизни, жизни клуба, и собирается ли он поинтересоваться состоянием и здоровьем своего будущего ребенка.

Я немножко недопонимаю ситуации и, что он говорит людям о том, что происходит. Ситуация очень непростая и, к сожалению, в ближайшее время все карты откроются. Поэтому мне действительно очень интересно. Если вы можете, запишите этот разговор на телефон. Если возможно, отметьте меня в сторис или пишите мне в директ, чтобя я хотя бы хоть чуть-чуть увидела реакцию этого человека. Спасибо вам большое. Буду ждать", - сообщила девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важное вынужденное обращение!

Публикация от Katerina Novoseltseva (Keyru) (@novoseltseva_katerina)

Ранее сообщалось, что Новосельцев тайно переписал всю недвижимость на свою мать. Супруга футболиста подала иск в суд на раздел имущества.

27-летний Новосельцев принадлежит "Зениту", а в зимнее трансферное окно перешел в "Ростов" на правах аренды.

Не пропустите: Девушка дня: Катерина - обворожительная жена Ивана Новосельцева. | http://soccernews.ru

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