Березуций высказался о поражении от "Локомотива"
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался после проигранного матча с "Локомотивом" (1:2) во 2-м туре российской премьер-лиги.
"Не самая лучшая наша игра сегодня. Второй тайм позитивен, пропустили два необязательных гола. В концовке не использовали моменты, но это нормально – это футбол.
Влашич полностью готов играть. Естественно, он пропустил несколько дней, но полностью в состоянии играть.
Дзагоев на скамейке — не тактическое решение. Зачастую это зависит от него самого и от его здоровья. Его появление на поле всегда преображает ЦСКА. Поэтому все от здоровья.
Некоторые перестановки были вынужденными. Щенников получил травму в прошлой игре. Бистрович прекрасно выглядел на тренировках, сегодня сыграл на четверку. Очень хорошо выглядел, и это вынося за скобки забитый гол. Игра Бийолу тоже удалась, на мой взгляд.
Многим можно объяснить игру от обороны. "Локо" играл хорошо, мы не всегда играли правильно, не хватало конструктива в начале атаки, который появился после замен", – сказал Березуцкий.
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