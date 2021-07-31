Березуций высказался о поражении от "Локомотива"

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался после проигранного матча с "Локомотивом" (1:2) во 2-м туре российской премьер-лиги.

"Не самая лучшая наша игра сегодня. Второй тайм позитивен, пропустили два необязательных гола. В концовке не использовали моменты, но это нормально – это футбол.

Влашич полностью готов играть. Естественно, он пропустил несколько дней, но полностью в состоянии играть.

Дзагоев на скамейке — не тактическое решение. Зачастую это зависит от него самого и от его здоровья. Его появление на поле всегда преображает ЦСКА. Поэтому все от здоровья.

Некоторые перестановки были вынужденными. Щенников получил травму в прошлой игре. Бистрович прекрасно выглядел на тренировках, сегодня сыграл на четверку. Очень хорошо выглядел, и это вынося за скобки забитый гол. Игра Бийолу тоже удалась, на мой взгляд.

Многим можно объяснить игру от обороны. "Локо" играл хорошо, мы не всегда играли правильно, не хватало конструктива в начале атаки, который появился после замен", – сказал Березуцкий.

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