Березуцкие не вылетели с ЦСКА на сбор в Австрию

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Березуцкие не вылетели с ЦСКА на сбор в АвстриюЗащитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие не вылетели со своей командой на сбор в Австрию.

Так, в числе игроков армейцев, которые начнут подготовку к новому сезону, оказались: Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Астемир Гордюшенко, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Константин Кучаев.

Напомним, контракты 35-летних братьев Березуцких с ЦСКА рассчитаны до нынешнего лета.

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