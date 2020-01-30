Березуцкие объяснили, почему не продолжили работу со Слуцким

Теги василий березуцкийалексей березуцкийцска москвалеонид слуцкий

Березуцкие объяснили, почему не продолжили работу со Слуцким

Экс-игроки ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие рассказали, почему не продолжили сотрудничество с Леонидом Слуцким, с которым работали в "Витессе".

"В России для нас существует одна командам. В этих словах даже пафоса нет, к сожалению. Могли бы добавить, но его нет. Просто факт", - сказал Алексей.

Напомним, недавно братья были назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам армейцев

Слуцкий в декабре 2019 года возглавил казанский "Рубин".

Не пропустите: В "Локомотиве" отреагировали на слухи об интересе к Кокорину. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Смолов перешел в "Сельту"

Официально: Смолов перешел в "Сельту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов