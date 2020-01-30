Березуцкие объяснили, почему не продолжили работу со Слуцким

Экс-игроки ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие рассказали, почему не продолжили сотрудничество с Леонидом Слуцким, с которым работали в "Витессе".

"В России для нас существует одна командам. В этих словах даже пафоса нет, к сожалению. Могли бы добавить, но его нет. Просто факт", - сказал Алексей.

Напомним, недавно братья были назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам армейцев

Слуцкий в декабре 2019 года возглавил казанский "Рубин".

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